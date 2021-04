Flandern investiert 125 Mio. € in Projekte rund um Wasserstoffantrieb für den Schwerlastverkehr

Damit soll die Wirtschaft hierzulande zugleich stärker und umweltfreundlicher gestaltet werden. Eines der Mitten zum Erreichen dieser Ziele ist das Thema Wasserstoff als Kraft- oder Treibstoff.

Flandern will den gasförmigen Wasserstoff u.a. aus Überschüssen aus der Windenergie gewinnen, wie Landeswirtschafts- und Innovationsministerin Hilde Crevits (CD&V) dazu sagte: „Man kann dass zum Beispiel im Hafen von Zeebrügge (Video oben) machen, in dem man Überschüsse aus den Windparks nutzt, aus denen man grünen Wasserstoff machen kann. Damit kann man Lastwagen fahren lassen oder auch Gabelstapler. Doch es ist auch möglich, Schiffe mit Wasserstoff anzutreiben.“

Laut Crevits wäre dies ein enormer Gewinn für die Umwelt, weil ökologisch gewonnener Wasserstoff kein CO² ausstößt.

Flanderns Ministerpräsident Jan Jambon (N-VA) ergänzte dazu am Dienstag gegenüber VRT NWS, dass dies das Land stärker mache: „Wir leisten hier eine gigantische Investition. So etwas hat es bisher hier nicht gegeben, also muss das dazu führen, dass wir in diesem Bereich mit an der Spitze stehen.“