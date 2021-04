Virologe Van Gucht: "Osterpause brachte kaum Entspannung - Keine Marge im Intensivbereich"

Van Gucht ist überzeugt davon, dass der Schulbeginn eine große „Testmaschine“ in Gang bringt, die dabei helfen könne, die Epidemie zu bezwingen und die dafür sorgen kann, dass die Schulen wieder zu einer sicheren Umgebung werden: „Schulen gehören zu dem am meisten kontrollierten Umgebungen in dieser Pandemie.“

Weiter sagt der Virologe, dass der Ansteckungsgrad aktuell in der Altersklasse der 20- bis 29-Jährigen am höchsten liegt und dass die Zahlen im Allgemeinen sinken, außer in den Provinzen Limburg und Lüttich: „Hier handelt es sich um Anstiege in Höhe von 16 respektive 14 %.“