Julian Alaphilippe gewinnt den Wallonischen Pfeil an der Mauer von Huy

7. Sieg für Anna van der Breggen

Bei den Frauen gewann die Niederländerin Anna van der Breggen (SDworkx - Foto unten) den Wallonischen Pfeil. Van der Breggen siegte hier an der Mauer von Huy bereits zum 7. Mal. Allerdings war dies hier ihr letzter Sieg, denn am Ende der Saison beendet sie ihre Karriere. Die Niederländerin gewann das Rennen in einem äußerst spannenden Finale gegen die Polin Katarzyna Niewiadoma (Canyon SRAM Racing).