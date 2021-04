Löwen wird mit allen Teilgemeinden zum Ende des Jahres zur allgemeinen Tempo-30-Zone

Fußgänger und Radfahrer

Ziel dieser Mobilitätspolitik ist, für mehr Lebensqualität in Löwen zu sorgen. Im Laufe der Coronakrise wurde auch hier deutlich, wie groß der Bedarf an Grün, an freien Straßen und an Freiraum für Familien und Personen ist, die z.B. keinen eigenen Garten oder einen Balkon haben.

Die Stadtverwaltung setzt in diesem Zusammenhang auch auf bessere Bedingungen für Radfahrer, u.a. an Kreuzungen und im Bereich Stellplätze für die Räder. Doch auch für Fußgänger wird einiges getan, denn die Stadt will auch die Zebrastreifen und anderen Möglichkeiten, eine Straße zu Fuß zu überqueren, sicherer gestalten.