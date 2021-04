MWS-Senkung: Belgiens Regierung bietet dem Gastronomie-Sektor weitere Hilfen

Einige neue Maßnahmen zur Unterstützung der Gastronomie in Belgien sollen mögliche weitere Konkurse in diesem Sektor zu vermeiden helfen. Die auffallendste Maßnahme ist eine zeitlich begrenzte Senkung der Mehrwertsteuer in diesem Bereich und zwar von aktuell 21 bzw. 12 % auf 6%.

Bundesfinanzminister Vincent Van Peteghem sagte dazu am Mittwochmittag in den VRT-TV-Nachrichten, dass dies sowohl für Speisen, als auch für Getränke gilt: „Das betrifft neben den Speisen auch die Mehrwertsteuer auf alkoholische und auf nicht-alkoholische Getränke. Dabei handelt es sich um eine zeitlich begrenzte MWS-Senkung, die ab sofort gilt und die steht für dann, wenn die Gastronomie wieder öffnen kann. Sie gilt bis Ende September.“

Das bedeutet aber nicht, dass das erste Bier auf einer Terrasse am 8. Januar gleich billiger ist: „Nein, es geht vor allem darum, die Kneipenbesitzer und die Gastronomen zu unterstützen. Dies ist eine Maßnahme zum Aufschwung, die sich konkret an die Gastronomie richtet.“

Vor allem für die Brüsseler Wirte und Restaurantbetreiber kann dies wichtig sein, denn sie haben von der Hauptstadt-Region für das Jahr 2020 gerade einmal eine Einmalzahlung von 7.000 € erhalten. Das reicht nicht einmal, um für einen Monat Pacht oder Miete zu zahlen…