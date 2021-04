"Wullepitmolen": Eine historische Windmühle fliegt durch die Luft

Mühlengemeinde

Die „Wullepitmolen“ in Zaren-Linde, einer Teilgemeinde von Kortemark wurde erstmals 1639 urkundlich erwähnt und ist eine Kornmühle, die bis 1949 noch in Betrieb war. Kortemark will sich in Zukunft als „Mühlengemeinde“ bezeichnen und hat inzwischen bereits 4 Windmühlen erworben. Ziel ist, diese Mühlen zu restaurieren und einige davon betriebsbereit zu erhalten.