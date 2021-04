Die Höhe der in Belgien anfallenden notariellen Gebühren wurde seit 40 Jahren nicht mehr angepasst

Seit rund 40 Jahren sind die Tarife für die Schreibgebühren bei den Notaren in Belgien nicht mehr angepasst worden. Zum ersten Mal festgelegt wurden diese Gebühren hierzulande 1950 und 1980 wurden sie zum letzten Mal angepasst.

Gleichzeitig ist das Einkommen in diesem Berufszweig allerdings deutlich angestiegen. Dies ist zum einen der Fall, weil Notare heute durch die Digitalisierung der meisten Vorgänge effizienter und mit weniger personellem Aufwand arbeiten können. Zum anderen wurden im Laufe der Zeit wesentlich mehr Immobilien gehandelt, als zu früheren Zeiten und heute sind Häuser in Belgien schlichtweg viel teurer geworden.

Nach Ansicht von Peter van Herreweghe, Leiter des Preisobservatoriums des Bundeswirtschaftsministeriums in Brüssel, ist die Gewinnspanne bei den Notaren im Vergleich zu anderen Sektoren, wie Anwälten, Buchhaltern, Unternehmensberatern oder -revisoren sowie Steuerberatern enorm angestiegen - um bis zu rund 65 %. In Belgien liegen die Gebühren bei einem Hauskauf deutlich höher, als in den Nachbarländern Deutschland oder Frankreich und im Vergleich zu Italien oder Spanien.