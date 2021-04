Flandern investiert fast 220 Mio. € in Tourismusprojekte - Fokus auf Natur, Tradition und Radfahren

Die flämische Landesregierung wird in den kommenden 5 Jahren 218,5 Mio. € in verschiedene Tourismusprojekte investieren. Dabei fließen Mittel z.B. in Naturschutz- und Naherholungsgebiete, in den Unterhalt von Schlössern und religiösen Kulturstätten sowie in den Bau von Kongresszentren und in ein neues Zentrum für die Flandernrundfahrt in Oudenaarde.