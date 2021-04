Verseuchte Eier: Der Prozess um den Fipronil-Skandal hat begonnen

Die Fipronil-Krise brach im Sommer 2017 aus, nach dem das giftige und in der EU nicht zugelassene Reinigungs- und Desinfektionsmittel Fipronil für Geflügelställe oder -zuchtbetriebe in Eiern und in mit Eiern hergestellten Lebensmitteln entdeckt worden war. Der Skandal hatte seinen Ursprung bei einem Hersteller und einem Zwischenhändler für chemische Reinigungsmittel für Zuchtbetriebe in den Niederlanden und brach zunächst in Belgien aus.

Der Skandal weitete sich anschließen über 40 Länder in Europa aus - darunter 24 EU-Mitgliedsstaaten. Alleine in Belgien waren 93 Betriebe im Bereich Gefügelzucht und Eierproduktion von dem Problem Fipronil betroffen. Insgesamt wurden in diesem Zusammenhang gut 2 Millionen Hühner und fast 80 Millionen Eier vernichtet.

Verbotenes Produkt beigemischt

Die Justiz geht davon aus, dass das für die Gesundheit schädliche Produkt Fipronil bei dem inzwischen pleitegegangenen belgischen Unternehmen Poultry-Vision hergestellt wurde. Dem Mittel Dega-16, ein legales Produkt, wurde Fipronil, dass in der EU keine Zulassung hatte, beigemischt. Eine belgische Reinigungsfirma und das niederländische Unternehmen ChickFriend hatten dieses Produkt beim Säubern und Desinfizieren von Geflügelzuchtanlagen und Eierbetrieben verbotenerweise genutzt, vor allem, um damit Blutläuse zu vernichten.

Angeklagt sind in Belgien 7 Privatpersonen und 4 Unternehmen. Sie stehen im Verdacht, ein illegales Reinigungsmittel in Belgien eingeführt und genutzt zu haben. Ihnen wird auch Urkundenfälschung vorgeworfen, da auf den Etiketts des Reinigungsmittels Dega-16 nicht aufgeführt wurde, dass das Produkt Fipronil enthält. Geklagt haben insgesamt 21 Geflügelzüchter, die Schadensersatz fordern. Als Nebenkläger treten auch der belgische Staat und das belgische Bundesland Flandern auf.

Urteile in den Niederlanden

In den Niederlanden wurden in Zusammenhang mit diesem Skandal vor einigen Tagen die beiden Geschäftsführer einer Reinigungs- und Desinfektionsfirma zu einem Jahr Haft und zur Zahlung vom Schadensersatz in Höhe von mehreren Millionen Euro verurteilt worden. Wie hoch diese Summe liegen wird, muss noch berechnet werden. Den Angeklagten in Belgien drohen ähnliche Strafen.

Die Anklage forderte am ersten Prozesstag 4 Jahre Haft für die persönlich an dem Skandal beteiligten Personen und Bußgelder von rund 900.000 € von ihnen und von den angeklagten Unternehmen.