Vor genau 70 Jahren griffen zum ersten Mal belgische Soldaten in den Koreakrieg ein

3.171 belgische Soldaten hatten sich freiwillig an der Seite der USA am Kampf gegen die Kommunisten in Korea beteiligt und 101 von ihnen kamen dabei ums Leben. Sie waren einem Aufruf der Vereinten Nationen gefolgt, die darum baten, „für die Freiheit zu kämpfen“. Zu dem belgischen Freiwilligenkontingent gehörten auch 78 Soldaten aus Luxemburg. Die Freiwilligentruppe aus Belgien wurde in den Kasernen von Elsenborn in Ostbelgien und von Brasschaat bei Antwerpen ausgebildet.

Die Belgier und die Luxemburger nahmen damals an drei großen Kampfhandlungen teil: Vom 22. bis zum 26. April 1951 am Ufer des Imijn, vom 10. bis zum 13. Oktober 1951 in Haktang-Ni und dann noch einmal in den Monaten März und April 1953 in Charkol. Dabei kamen insgesamt 101 Kameraden dieser Einheit ums Leben und 478 wurden verletzt. 5 belgische Soldaten sind bis heute vermisst und 2 starben in nordkoreanischer Kriegsgefangenschaft.

Die im Koreakrieg gefallenen belgischen Freiwilligen erhielten zwar die „Korea-Medaille“ der Vereinten Nationen, wurden aber nicht auf den Soldatenfriedhöfen unseres Landes begraben, sondern bei sich in den Heimatorten. Im Rahmen der Gedenkfeiern zum 70. Jahrestag dieses ersten Kriegseinsatzes dieser Truppe sollen die „vergessenen Helden“ an ihren Grabstätten eine Plakette erhalten, mit der sie posthum geehrt werden. Die Initiative dazu geht vom belgischen War Heritage Institute aus.

Genutzt hatte dieser Freiheitskrieg in Korea übrigens nur bedingt etwas. Nur Südkorea ist heute ein freies und demokratisches Land. Nordkorea ist bis heute eine extrem kommunistische Diktatur. Korea ist und bleibt wohl auch weiter ein geteiltes Land.