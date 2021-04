Art-Nouveau in Brüssel: Das "Hotel Hannon" wird ein Museum

Das „Hotel Hannon“ ist eine große Stadtvilla an der Straßenecke wo sich die Verbindingslaan und die Brugmanlaan in Sint-Gillies treffen. Das Haus ist ein Entwurf des Brüsseler Architekten Jules Brunfaut, der es in den Jahren 1902 bis 1903 für Édouard Hannon bauen ließ. Hannon gehörte zur Führungsetage des schon damals international bekannten Chemiekonzerns Solvay.

Das Gebäude, auf dessen Eckfassade eine Spinnerin abgebildet ist, wurde in einem Stilmix aus belgischer und französischer Art-Nouvau gezeichnet. Im Inneren des Hauses sind auffällige märchenhafte Fresken aus der Feder von Paul-Albert Baudoin zu finden, z.B. in der Eingangshalle und im Rauchzimmer. Einige Böden weisen prächtiges Mosaik auf und die Glasrahmen der Fenster sowie die monumentale Treppe warten darauf, entdeckt zu werden.

(Lesen Sie bitte unter dem Foto weiter)