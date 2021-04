Belgiens Innenministerin erwägt, Quarantäne nach Einreise aus Hochrisikogebieten zu verschärfen

Verlinden sagte dazu am Freitagmorgen gegenüber VRT NWS, dass die jungen Inder nach einem zweiten Test 7 Tage nach ihrer Einreise in Belgien alle infiziert waren: „Die Studenten sind sich dessen sehr bewusst, dass sie in Quarantäne bleiben müssen. Also habe ich Vertrauen darin, dass sich diese Ansteckungen nicht weiter verbreiten.“