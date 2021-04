Blitzmarathon: Fast 36.000 zu schnelle Fahrer erwischt aber weniger Führerscheine eingezogen

Beim Blitzmarathon gegen zu schnelles Fahren wurden in der Zeit zwischen Mittwoch, 6 Uhr und Donnerstag, 6 Uhr in Belgien fast 36.000 Autofahrer geblitzt, die zu schnell unterwegs waren. Im Vergleich zum letzten Blitzmarathon wurden aber deutlich weniger Führerscheine von in Flagranti erwischten Rasern direkt eingezogen.