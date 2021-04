Corona-News: Indische Variante in Belgien aufgetaucht, Schwangere prioritär impfen?

Impfzentren in den Gefängnissen

Ab dem 3. Mai werden in 10 Haftanstalten in Belgien eigene Impfzentren eingerichtet, in denen sowohl die Gefangenen, als auch das jeweilige Personal gegen Corona geimpft werden können. Dabei handelt es sich um je 5 Haftanstalten in Flandern und in der Wallonie. In Flandern sind dies die Gefängnisse von Gent, Brügge, Hasselt, Löwen und Merksplas und in Wallonien sind das die Haftanstalten von Lantin, Andenne, Ittre, Marche-en-Famenne und Leuze-en-Hainaut.

Zunächst sind die Mitarbeiter der Gefängnisse an der Reihe. In einigen belgischen Gefängnissen war es vereinzelt zu Corona-Ausbrüchen gekommen und aktuell sind die Anstalten von Gent und von Dendermonde aus diesem Grunde im Quarantäne-Lockdown. Ein weiterer Grund für diese Vorgehensweise ist auch, dass vor kurzem eine 35 Jahre alte Mitarbeiterin eines Gefängnisses an den Folgen einer Corona-Ansteckung, die nachweislich an ihrem Arbeitsplatz erfolgte, gestorben war.