Das Museum "De Reede" in Antwerpen zeigt eine Ausstellung mit Werken von Käthe Kollwitz

"Saatfrüchte sollen nicht vermahlen werden"

Die Ausstellung „Saatfrüchte sollen nicht vermahlen werden“ im Museum „De Reede“ in Antwerpen zeigt 47 Werke aus dem renommierten Käthe Kollwitz-Museum in Köln und auch 4 Werke aus der eigenen grafischen Sammlung des Hauses: Schnitzarbeiten, einige Zeichnungen und Lithografien in Schwarz-Weiß - darunter auch Holzdrucke - und kleinere Plastiken aus Bronze. Darunter befindet sich ein beeindruckendes Selbstporträt, Skulpturen von verzweifelten Müttern und eine Miniatur der „Pieta“, die als großes Exemplar in der „Neuen Wache“ in Berlin steht. Modell für diese Skulptur war übrigens ihr Sohn Peter…

