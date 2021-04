Der Antwerpener Hafen hält sowohl der Corona- und der Suez-Krise, als auch dem Brexit stand

Folgen des Suez-Problems?

Die Hafenverwaltung Port of Antwerp geht übrigens davon aus, dass in den kommenden Tagen und Wochen an den Docks Hochbetrieb herrschen wird, denn so langsam kommen all die Schiffe an, die durch die Blockierung des Suez-Kanals durch einen auf Grund gelaufenes riesiges Containerschiff erst jetzt einlaufen werden.

Um sich darauf vorzubereiten, haben sich die Verwaltung, die Terminals und die Reedereien zusammengetan, um das alles logistisch in die Wege zu leiten. Dabei geht es um die Lagerung von Containern und Gütern für den Export, um das Vorhalten von leeren Containern für den Transport allgemein und auch um das rasche Verladen von Containern, Waren und Gütern, die hier ankommen. Hierbei kommt es darauf an, die Kette der Abläufe minutiös zu planen.

Hafen-CEO Jacques Vermeire sagte dazu, dass diese Zusammenarbeit und die Qualität des Hafens allgemein inzwischen Krisen, die dem Brexit, wie Corona und wie die Suez-Blockierung standhalte: „Große logistische Lagerkapazitäten, das weltweite Seefahrt-Routennetz sowie die professionelle und effiziente Arbeit in der Hafengemeinschaft sind die Zutaten unseres Erfolgs.“