500-Kilogramm-Fliegerbombe ohne Probleme in Rieme entschärft: Tausend Anwohner zeitweise evakuiert

Die Evakuierung der Bevölkerung begann am Samstagnachmittag in Rieme bei Evergem (Ostflandern), wo eine alte Fliegerbombe durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst der Armee entschärft werden musste. Laut Bürgermeister Joeri De Maertelaere (N-VA) konnte die Operation am Abend abgeschlossen werden. Danach kehrten die Anwohner wieder heim.