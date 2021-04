Brand in Naturschutzgebiet Brecht noch nicht unter Kontrolle. Anwohner können nicht nach Hause

Die Frage ist: Wie konnte das passieren? Das Verteidigungsministerium hat bereits zugesagt, die Brandursache zu untersuchen und entschuldigt sich. "Wir bedauern den durch die Flammen entstandenen Schaden, sind aber erleichtert, dass es keine Verletzten gab."

Auch in der Vergangenheit kam es nach Schießübungen auf Militärgeländen häufiger zu Bränden. Oft geschieht dies - wie jetzt - in Trockenperioden bei starkem Wind.

In der Vergangenheit beschränkten sich die Schäden im Groot Schietveld immer auf wenige, höchstens ein paar Dutzend Hektar. Aber jetzt scheint es, dass die Armee nicht über die Mittel verfügte, um das Feuer im Keim zu ersticken. Zum Beispiel scheint der Feuerwehrwagen des Militärgeländes im Moment nicht vor Ort zu sein: Es ist zur Reparatur in der Werkstatt.

Aber auch wenn das Fahrzeug am Einsatzort gewesen wäre, hätte die Wehr in Brecht kein geeignetes Personal mehr, um dieses zu bedienen: Die letzten beiden Personen, die mit dem Löschfahrzeug arbeiten konnten, gingen vor fünf Jahren in den Ruhestand.