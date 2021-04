US-Präsident Biden besucht im kommenden Juni Brüssel

Darüber hinaus wird er am EU-US-Gipfel, ebenfalls in Brüssel, teilnehmen. Präsident Bidens Pläne zur Teilnahme am Gipfel wurden vom Präsidenten des Europäischen Rates Charles Michel am Freitag auf Twitter bestätigt.

Brüssel ist nicht nur Belgiens Hauptstadt, sondern auch Hauptsitz der EU und des Nato-Hauptquartiers. Unter dem scheidenden US-Präsidenten Donald Trump waren die Beziehungen an einem Tiefpunkt geraten.

Michel hatte schon kurz nach der Wahl Bidens ein Sondertreffen mit den 27 EU-Staats- und Regierungschefs vorgeschlagen. Er plädierte dafür, eine "starke transatlantische Allianz" basierend auf gemeinsamen Interessen und Werten wiederaufzubauen, wie sein Büro mitteilte. Die Europäische Union stehe bereit, zusammen mit den USA die dringendsten Herausforderungen anzugehen: die Corona-Pandemie, die wirtschaftliche Erholung, den Klimawandel, die Stärkung der Demokratie, sowie Sicherheit und Multilateralismus.

Vor seinem Besuch in Belgien wird Präsident Biden vom 11. bis 13. Juni am G-7-Gipfel in der britischen Grafschaft Cornwall teilnehmen. Es wird sein erster Besuch in Europa sein, seit er Präsident der Vereinigten Staaten ist.