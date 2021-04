Vor 100 Jahren durften belgische Frauen zum ersten Mal wählen

Kurioserweise war es bei diesen Diskussionen die katholische Partei, die das Frauenwahlrecht verteidigte. Das ist seltsam, denn die katholische Partei bestand stark darauf, dass die primäre Rolle der Frau in Haus und Familie lag.

Der prominente und sehr konservative Katholik Charles Woeste, der alle demokratischen und sozialen Reformen abgelehnt hatte, wurde sogar zu einem der größten Befürworter des Frauenwahlrechts. Der Grund war einfach. Im katholischen Belgien ginge die Frauen viel treuer zur Kirche als die Männer. Die katholische Partei verließ sich auf die Stimmen der Frauen zu einer Zeit, als die Partei die offene Unterstützung der Kirche hatte. In ihren Predigten warnten die Priester, dass es eine Sünde sei, eine andere Parteien zu wählen.

Die Liberalen lehnten das Frauenwahlrecht vehement ab, weil, so meinten sie, die Frauen wählen würden, was ihnen die Priester empfahlen. Die Sozialisten hatten das Frauenwahlrecht bereits seit 1891 in ihrem Programm, doch in der Praxis fürchteten auch sie den Einfluss des Klerus. Deshalb schlugen sie vor, den Frauen das Wahlrecht zu gewähren, aber schrittweise.

Ein weiteres Argument der Gegner war, dass die Frauen selbst nicht um das Wahlrecht gebeten hatten. Das ist nicht ganz richtig, aber Belgien hatte keine militante Frauenbewegung wie zum Beispiel die Suffragetten in England. Die meisten der hiesigen "Suffragetten" kamen aus der Oberschicht. Frauen aus den ärmsten Bevölkerungsschichten hatten andere Sorgen als das Frauenwahlrecht. Viele von ihnen hatten keine oder nur eine geringe Schulbildung. Obwohl viele Frauenorganisationen das Wahlrecht forderten, beschäftigten sie sich deshalb in erster Linie mit den materiellen und sozialen Problemen der Frauen.

Nach erbitterten Diskussionen beschloss das Parlament schließlich, dass Frauen bei Parlamentswahlen vorerst nicht wählen durften, aber die Möglichkeit, dies in der Zukunft einzuführen, erleichtert wurde. Andererseits durften Frauen für Gemeinde- und Provinzräte wählen (obwohl dieser letzte Punkt aufgrund des Widerstands der Liberalen schließlich nicht realisiert wurde).

Frauen konnten sich nun zur Wahl stellen, auch für ein Mandat, für das sie nicht wählen durften. Ende 1921 zog zum ersten Mal eine Frau ins Parlament ein - als kooptierte Senatorin. Und bei den Kommunalwahlen in diesem Jahr konnten auch Frauen kandidieren.

Zur Zeit dieser Wahlen konnten Frauen zwar Stadtverordnete werden, aber noch nicht Bürgermeisterin oder Schöffin. Erst vier Monate später, am 27. August, wurde ein Gesetz verabschiedet, das dies ausdrücklich erlaubt. Verheiratete Frauen mussten jedoch die Erlaubnis ihres Mannes einholen. Außerdem musste eine weibliche Bürgermeisterin ihre Polizeibefugnisse an einen männlichen Ratsherrn übertragen.