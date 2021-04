Corona und die Folgen: Im Frittenland Belgien steckt die Kartoffelindustrie in der Krise

„Ich habe 24 Stunden am Tag Interviews gegeben in diesen Tagen“, erinnert sich Romain Cools vom Verband der kartoffelverarbeitenden Industrie (Belgapom) an die Zeit nach seinem Aufruf. Die Situation war für die Branche zunehmend dramatisch geworden: Zwar gab es für einen Teil der Ernte bereits Verträge mit Abnehmern. 30 bis 40 Prozent mussten aber noch auf dem freien Markt verkauft, erzählt Cools. Und hier sei zu Beginn der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 die Nachfrage auf fast null gefallen. 750 000 Tonnen belgischer Fritten-Kartoffeln lagen demnach ohne Abnehmer in den Lagern, die Kühlkammern gerieten an ihre Kapazitätsgrenzen.

(Lesen Sie bitte unter dem Foto weiter)