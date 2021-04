Der Slowene Tadej Pogacar gewinnt Radklassiker Lüttich-Bastogne-Lüttich

Pogacar, Sieger der Tour de France im vergangenen Jahr, folgt auf seinen slowenischen Landsmann Primoz Roglic (Jumbo-Visma), der die letzte Ausgabe am vergangenen 4. Oktober gewann.

Der Ecuadorianer Richard Carapaz (Ineos-Grenadiers) startete allein 21 km vor dem Ziel kurz nach der Côte des Forges und hatte 20 Sekunden Vorsprung am Fuße des letzten Anstiegs des Rennens rausgeholt: Der Côte de la Roche-aux Faucons (1,3 km bei 11,0% Durchschnittssteigung), dessen Gipfel 13,3 km vom Quai des Ardennes, dem Ziel in Lüttich, entfernt liegt. Aber das reichte nicht: Er wurde wieder eingeholt. Wie von den Organisatoren erhofft, stellten der Roche-aux-Faucons das Rennen wieder auf den Kopf.

Dann versuchte Woods zwei Ausbrüche. Nur Alaphilippe, Gaudu, Pogacar und Valverde konnten ihm folgen und die Fünf wurden nicht mehr eingeholt. Pogacar gewann dann den Zielsprint. Er hatte, wegen eines positiven Covid-19-Tests in seinem Team, am Mittwoch nicht am Wallonischen Pfeil (Flèche Wallonne) teilnehmen können, die Alaphilippe gewann.