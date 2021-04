Früher Lockerungen in Flandern, wenn Brüssel und Wallonien beim Impfen hinterherhinken?

"Wenn der Unterschied in der Durchimpfungsrate zwischen Flandern auf der einen Seite und Brüssel und Wallonien auf der anderen Seite weiter zunimmt, müssen wir prüfen, ob Flandern nicht früher als die anderen beiden Regionen Corona-Maßnahmen lockern kann." Das sagte der flämische Ministerpräsident Jan Jambon (Foto, N-VA, flämische Nationalisten) am Sonntagmittag in "De zevende dag" (dt.: „Der siebte Tag“), einer Talkshow der VRT.