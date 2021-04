Ludivine Dedonder: "Dem Verteidigungsministerium fehlt Personal für seine Einsatzfähigkeit“

Die Verteidigungsministerin Ludivine Dedonder (PS, frankophone Sozialisten, Foto unten) besuchte am Samstag den Truppenübungsplatz ‚Groot Schietveld‘ in der Gemeinde Brecht (Antwerpen), wo am Freitag während einer Schießübung ein Flächenbrand ausgebrochen war. Sie sagte, dass dem Verteidigungsministerium "die Ausrüstung und das Personal fehlen, um seine eigenen Operationen vollständig zu unterstützen".