Belgisches Verteidigungsministerium passt geplante Manöver in Flandern nach dem Brand in Brecht an

Ein auf mehrere Tage angesetztes Manöver der belgischen Armee in den Provinzen Ost- und Westflandern ist nach dem verheerenden Flächenbrand Ende der vergangenen Woche in einem Naturschutzgebiet in den Kempen in der Provinz Antwerpen im Verlauf angepasst worden. Der Brand in Brecht war infolge von Schießübungen in einem nahegelegenen Militärgelände ausgebrochen und hatte sich durch die Trockenheit rasend schnell ausgebreitet.