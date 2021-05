Corona in Belgien: Inzwischen sind hierzulande über 24.000 Menschen an dem Virus gestorben

In den letzten Tagen ist die Zahl der Hospitalisierungen von neuen Corona-Patienten in Belgien etwas gesunken, doch in den Krankenhäusern herrscht weiter Hochdruck. Inzwischen stehen Vereinbarung zur möglichen Aufnahme von Corona-Patienten aus Belgien in Deutschland. Mittlerweile forderte die Coronakrise in unserem Land schon über 24.000 Todesopfer.