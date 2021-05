Corona in der Brüsseler Region: Mobile Impfteams sind unterwegs

Seit dieser Woche sind in der Region Brüssel-Hauptstadt mobile Impfteams unterwegs. Bis zum Wochenende sollen so rund 600 Personen geimpft werden, wie die regionalen Gesundheitsbehörden dazu mitteilen. Zielgerichtet werden so Impfungen gegen Covid-19 bei Personen, die sich nur schwerlich bis überhaupt nicht zu den Impfzentren begeben können.