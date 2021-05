Croky Cup: Racing Genk gewinnt zum 5. Mal den belgischen Fußballpokal

Der KRC Genk hat am Sonntagabend den belgischen Pokal gewonnen. Dies ist der 5. Pokalsieg für den Verein aus Limburg in der Vereinsgeschichte. Im leeren König-Baudouin-Stadion in Brüssel besiegte Genk den Pokal-Dauerrivalen Standard Lüttich mit 1:2. Alle Tore fielen in der 2. Halbzeit und am Ende wurde es noch spannend. Der Genker Pokalsieg hat auch Auswirkungen auf die Teilnahme der belgischen Mannschaften an den europäischen Wettbewerben.