Die belgische Co-Produktion "Sound of Metal" gewinnt zwei Oscars

Die Regie führte Darius Marder, der als Drehbuchautor von Derek Cianfrances „The Place Beyond the Pines“ bekannt wurde. Das Drehbuch für „Sound of Metal“ schrieb er gemeinsam mit seinem Bruder Abraham Marder. Dieser sorgte gemeinsam mit dem Franzosen Nicolas Becker auch für den Ton und für die Filmmusik. Der gesamte Film ist untertitelt, damit ihn auch Gehörlose verstehen können und der Sound wurde in einem besonders geräuschlosen Tonstudio produziert, denn gerade dies sorgt für die besondere akustische Atmosphäre in diesem Streifen.