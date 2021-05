Proteste gegen eine Pipeline zwischen dem Antwerpener Hafen und dem Ruhrgebiet

Dazu sind drei mögliche Trassen vorgesehen. Ziel ist, so wenig Probleme für die Natur und die Bevölkerung wie möglich zu schaffen. Doch alle drei Trassen sehen vor, dass einige Wohnhäuser in der Ortschaft Houthalen-Helchteren in der Provinz Limburg dem Projekt weichen müssen. Hier regt sich Protest.

Die betroffenen Anwohner haben schlaflose Nächte: „Was bringt uns die Zukunft? Wann wissen wir was und mit welcher Sicherheit?“ Hier sind möglicherweise 10 Häuser mit samt ihrer Gärten vom Bau der Pipeline betroffen: „Das ist echt kein schönes Gefühl, wenn einem die Heimat weggenommen wird.“ Die Anwohner sind sauer, weil man ihrer Ansicht nach geplant hat, ohne sie mit einzubeziehen.

Bei Essencia heißt es dazu, dass das Projekt enorm wichtig ist und dass man gemeinsam mit der Landesregierung, den betroffenen Kommunen und den Naturschutzverbänden daran arbeite, diese Pipeline mit dem kleinesten negativen Einfluss auf das Ganze anlegen wolle.