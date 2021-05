Verdienstvolle Transportmaschine: Der letzte Flug der belgischen Museums-C-130

Seit 1972 nutzt die belgische Luftwaffe Maschinen vom Typ C-130 des US-Herstellers Lockheed. Doch inzwischen haben sie so viele Flugstunden auf dem Buckel, dass sie nach und nach im Laufe des Jahres außer Betrieb genommen werden. Ersatz ist bereits im Anflug, denn auch Belgien beteiligte sich an der Bestellung von Transportern vom Typ A400M.

Jetzt stimmte Bundesverteidigungsministerin Ludivine Dedonder (PS) der Idee zu, dass eine C-130 in Belgien museal erhalten werden kann. Das ist die C-130 mit der Nummer CH-13. Sie startete am Montag am Militärflugfen in Melsbroek bei Brüssel (Foto unten) und landete kurz darauf in Beauvechain in Wallonisch-Brabant. Auf dieser Luftwaffenbasis entsteht in Zukunft ein Militärmuseum.