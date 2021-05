Welche Corona-Lockerungen gelten ab jetzt wieder in Belgien?

Ab sofort fällt auch die Vorschrift weg, in einem Zug in Belgien im Rahmen eines Ausflug oder einer touristischen Reise (z.B. an die belgische Küste), nur an Fensterplätzen platznehmen zu dürfen.

Diese Regelung diente dazu, dass nicht zu viele Menschen gleichzeitig an die Küste fahren sollten, um Gedränge in Zügen und Bahnhöfen zu vermeiden. Allerdings behält sich die belgische Bahngesellschaft NMBS/SNCB vor, Maßnahmen zu ergreifen, um solchen Problemen zur Wahrung der Corona-Sicherheit zuvorzukommen.