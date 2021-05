58 Reisende mit gefälschten Coronatests am Brussels Airport erwischt

Personen, die mit gefälschten Coronatests auffliegen, werden in Belgien strafrechtlich verfolgt und riskieren Haftstrafen von bis zu 5 Jahren und Bußgelder in Höhe von 2.000 €. In einigen flagranten Fällen werden Bußgelder von 750 € sofort fällig, wie die Bundesstaatsanwaltschaft in Brüssel wissen lässt. Am vergangenen Wochenende gingen 58 Reisende ins Netz, die mit einem gefälschten Attest für einen negativen Coronatest ins Ausland reisen wollten. In den meisten Fällen handelte es sich dabei um Belgier oder um in Belgien wohnhafte Personen.