Bescheidener Rückgang bei den belgischen Corona-Zahlen in fast allen Bereichen

Die Krankenhauszahlen entwickeln sich in Belgien in Sachen Covid-19 leicht positiv. Sowohl die Zahl der neuen Hospitalisierungen, als auch die der zu behandelnden Corona-Patienten allgemein und auf den Intensivstationen zeigen einen bescheidenen Rückgang. Das bedeutet allerdings nicht, dass sich in dieser Hinsicht die Lage in den Krankenhäusern signifikant entspannt. Pedro Facon, der Corona-Kommissar der belgischen Bundesregierung, zeigte sich allerdings vorsichtig optimistisch.