Im Sinne der Kultur: Testveranstaltungen in Brüssel und Antwerpen

Mit einer Fanfare begrüßt

Am Montagabend wurden die Besucher der Testveranstaltung in der Königlichen Schauburg von Flandern in Brüssel mit den Klängen einer Fanfare begrüßt, um dem Ereignis zumindest einen ein wenig feierlichen Empfang zu bereiten.

Hier kamen 50 Testpersonen aus dem Kultursektor aus Brüssel und Flandern zusammen und auch hier wurden Schnelltests fällig und die Besucher wurden in ihren eigenen Gruppen oder auch einzeln an ihre Plätze geführt. Natürlich fand auch hier alles mit gebührendem Abstand statt, was schließlich auch Kern der Übung war.

Zu sehen gab es übrigens das Stück „Jonathan“, ein Dialog, in dem die beiden flämischen Schauspieler Valentijn Dhaenens und Bruno Vanden Broecke die Geschichte eines Roboters erzählen, der sich um die Bewohner eines Senioren- und Pflegeheims kümmern muss…