Seehäfen Gent und Zeebrügge: Wie haben sie das erste Trimester 2021 überstanden?

Während der Roll-on/Roll-off-Verkehr im März 2012 um 2,8 % wieder leicht ansteigen konnte, beträgt der Rückgang im gesamten Quartal fast 7 %. Insgesamt sank der Transport via Zeebrügge von und nach Großbritannien um 13 % während er von und nach Irland um 22 % zunehmen konnte. Auch das Transportvolumen in Richtung Skandinavien wies mehr oder weniger konstante Zahlen auf.

Im Vergleich zum ersten Trimester 2020 stieg in Zeebrügge wohl der Containerumschlag und zwar um 26,3 %. Die Beförderung von neuen Autos, auch ein Spezialgebiet des Hafens, ging um 8 % im Vergleich zum Vorjahr zurück. Allerdings belegen die ersten Umschlagszahlen im April, dass die Transporte langsam wieder stärker anlaufen, was sich auch schon am Jahresende 2020 zeigte.