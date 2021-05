Ab dem 10. Mai gehen wieder (fast) alle Schulkinder in Belgien ganztags in die Schule

Zuletzt waren nur noch das 2. und das 3. Jahr im flämischen Sekundarschulwesen von Homeschooling betroffen, auch wenn der Unterricht teilweise im Wechsel zwischen Fern- und Präsenzunterricht organisiert wurde. Dieser Wechselunterricht lief in diesem Bereich bereits seit November 2020. Betroffen sind davon in Flandern rund 300.000 Schulkinder und Jugendliche.

Neben Flandern gehen auch die Schulkinder in der Wallonie ab dem 10. Mai wieder ganztags in die Schule, wie die dortige Bindungsministerin Caroline Désir (PS) bekanntgab. Allerdings muss diese Entscheidung noch vom Konzertierungsausschuss aus Bund, Ländern und Regionen gutgeheißen werden (auch wenn in den Regionen darauf hingewiesen wird, dass dies deren Befugnis ist).

Der Druck, den Schulen in Belgien wieder Ganztagsunterricht zu ermöglichen, wurde stets größer, auch wenn die Corona-Zahlen in Belgien weiter auf einem recht hohen Niveau bleiben. Das liegt daran, dass Studien ergaben, Homeschooling würde nicht wirklich gut funktionieren und für Lernrückstände sorgen.

Die Schulgewerkschaften legen Wert auf die Feststellung, dass dieser vollständige Ganztagsunterricht in Flandern und in der Wallonie auf eine Corona-konforme Art und Weise und unter den geltenden Abstands- und Hygieneregeln organisiert wird.

In der Deutschsprachigen Gemeinschaft in Ostbelgien wird vorerst weiter auf Wechselunterricht gesetzt. Ob und wann sich das ändern wird, steht noch nicht fest. In der Region Brüssel-Hauptstadt folgen die verschiedenen Schulträger im niederländisch- und im französischsprachigen Unterricht den Regelungen Flanderns und der Wallonie, was bedeutet, dass der Ganztagsunterricht auch hier ab dem 10. Mai wieder vollständig aufgenommen wird.