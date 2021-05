Innenminister Belgiens, Deutschlands und der Niederlande: "Bitte kein Terrassenbesuch im Nachbarland!"

"Nicht essentieller Auslandsaufenthalt"

Belgien wertet einen Besuch um Nachbarland, um auf einer Terrasse gemütlich ein Bierchen oder einen Kaffee als eine „nicht notwendige Auslandsreise“, von der im Rahmen der geltenden Corona-Regelungen dringend abgeraten wird. Streng Kontrolliert wird das aber nicht, so Verlinden: „Unsere Gastronomen halten sich an eine maximal zulässige Anzahl Personen auf ihren Terrassen. Es wird aber nicht nach der Nationalität gefragt. Also, ob man Niederländer ist oder Belgier, die Terrassen sind offen.“

Gerade im Hinblick auf die Niederlande ist in diesem Falle zu berücksichtigen, dass man sich dort nach der Einreise entsprechende den dortigen Corona-Maßnahmen ohnehin für 10 Tage in Quarantäne begeben muss…

Nicht zuletzt sind die Ansteckungszahlen in den Niederlanden bedeutend höher als in Belgien (und hier bleiben sie ebenfalls auf einem hohen Niveau hängen). Das gleiche gilt auch für die hohen Inzidenzahlen in Deutschland, z.B. in NRW und hier auch in der grenznahen Städteregion Aachen. Hier wird z.B. davon abgeraten, ab dem 8. Mai z.B. nach Ostbelgien zu reisen, um sich auf einer Kneipenterrasse niederzulassen.