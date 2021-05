Steigende Nachfrage: Auch in Belgien ist Bauholz zur Mangelware geworden

Die Kunden in den belgischen Baumärkten haben es schon gemerkt. Die Regale, in denen normalerweise das Bauholz zu finden ist, sind zumeist leer. An den internationalen Märkten ist die Nachfrage nach Holz enorm gestiegen, während das Angebot gesunken ist. Die Preise für bestimmte Holzarten sind in nur kurzer Zeit auf das Doppelte angestiegen und die Wartezeit bei Bestellungen dauern mittlerweile Ewigkeiten.