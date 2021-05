Stunt für einen guten Zweck: BMX-Fahrer fährt alle Treppen im Atomium herunter

Die Höllenfahrt von Peter Geys begann in 92 Metern Höhe und sein BMX-Rad klapperte über 506 Stufen (Video oben). Doch warum machte der ehemalige belgische Profi-BMX-Fahrer dies? Ganz einfach. Am kommenden Samstag beginnt er hier am Atomium zu einer Weltreise in 6 Etappen.

Diese Reise soll die Aufmerksamkeit auf zwei Initiativen lenken und zudem soll sie Spendengelder eben für deren Arbeit einspielen.

Konkret geht es dabei um „Te Gek!?“, eine Initiative zur Förderung von geistig behinderten Menschen und um „To Walk Again“, eine Initiative, die sich um Menschen kümmert, die nach Unfällen oder schweren Krankheiten wieder lernen müssen, sich zu bewegen (Video unten).