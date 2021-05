Tarifverhandlungen in der Privatwirtschaft gescheitert - Regierung muss Kompromiss finden

Bei den Verhandlungen ging es um das Lohn- und Gehaltsgefüge für die Beschäftigten in der Privatwirtschaft für das laufende Jahr 2021 und für das kommende Jahr 2022. Erneut erwies sich hier die in Belgien geltende Lohnnorm, die sich an der Entwicklung von Löhnen und Gehältern orientiert, die in den Nachbarländern gezahlt werden, als eines der Hindernisse. Diese Lohnnorm bedeutet, dass die Einkommen in diesem Sektor aktuell nur um 0,4 % steigen dürfen. Hinzu kommt aber noch der Index, bei dem sich die Bezüge an der Kostenentwicklung für einen bestimmten Warenkorb orientieren.

Für die Gewerkschaften reicht ein Lohn- und Gehaltsanstieg um 0,4 % plus Indexanstieg für zwei Jahre nicht. Zuerst stieg die christliche Gewerkschaft ACV aus den Tarifverhandlungen aus und danach folgten die anderen Gewerkschaften.

Enttäuscht

Pieter Timmermans, Vorstand des belgischen Arbeitgeberverbands VBO, zeigte sich sehr enttäuscht vom Abbruch der Gespräche. Man sei sich in der Sache einig gewesen, dass sich unser Land durch Corona in einer besonders schwierigen Lage befinde, doch die Forderungen der Gewerkschaften hätten der Analyse der wirtschaftlichen Lage im Land in keiner Weise entsprochen, so Timmermans gegenüber VRT NWS.

Gescheitert sind die Verhandlungen zu einem neuen Rahmentarifabkommen letztendlich an der Frage einer einmaligen Prämie für die Arbeitnehmer und hier genau an dem Punkt, an dem es darum ging, wer von einer solchen Prämie profitieren sollte. Während die Arbeitnehmervertreter natürlich forderten, dass möglichst viele Beschäftigte davon profitieren sollen, wollten die Arbeitgeber diese Prämie auf jene Sektoren beschränken, die weniger von der Coronakrise betroffen sind.

"Kein Blankoscheck"

Arbeitgeberpräsident Timmermans sagte dazu am Mittwochmorgen in der VRT-Radiosendung „De wereld vandaag“ („Die Welt heute“) NWS, dass man für eine solche einmalige Prämie keinen „Blankoscheck“ ausstellen wolle: „Wir akzeptieren nicht, dass die Ausnahme zur Regel werden soll. (…) Wir wollten über eine Corona-Prämie reden, aber auf eine vernünftige Art und Weise. Wir erleben gerade nie dagewesene Zeiten durch die Coronakrise.“

Die Gewerkschaften sprechen weiter von einem „Almosen“, wenn es um die 0,4 % möglicher Lohnerhöhung geht. Jetzt ist es an der belgischen Bundesregierung, einen Kompromiss zu finden und vorzulegen. Erst dann kann wieder verhandelt werden und erst wenn ein solcher Kompromiss von den Tarifpartnern akzeptiert wird, können auch andere Dossiers besprochen werden. Dabei soll es dann u.a. um eine Anhebung der Mindestlöhne gehen.