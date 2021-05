Zwei Sekundarschullehrer aus Brüssel organisierten eine illegale Klassenfahrt in die Türkei

Zwei Lehrer einer Sekundarschule in Brüsseler Stadtteil Vorst haben während den vergangenen Osterferien eine Klassenfahrt in die Türkei organisiert, die sie in ihrer eigenen Schule nicht angemeldet hatten. Diese Schulreise war demnach nicht genehmigt und verstieß gegen die seinerzeit in Belgien geltenden Corona-Maßnahmen.