Corona in Belgien: Krankenhausaufnahmen sinken weiter, Neuinfektionen stagnieren

Die Zahl der Krankenhausaufnahmen im Schnitt und pro Tag ist am vierten Tag in Folge gesunken. Ebenfalls gesunken ist die Zahl der Patienten, die im Zusammenhang mit Corona im Krankenhaus und auf einer Intensivstation liegen. Die Corona-Zahlen in Belgien pendeln sich zurzeit auf einem hohen Niveau ein. Diese Feststellungen gehen aus den jüngsten Zahlen des belgischen Gesundheitsamtes Sciensano hervor.