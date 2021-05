Volvo Trucks Gent produziert mehr Lkws wegen des enormen Wachstums des Paketversands  

Da die Corona-Krise den Online-Handel gewaltig beschleunigt hat, steigt auch die Nachfrage nach Lastkraftwagen, die alle bestellten Pakete zu den Vertriebszentren bringen müssen. Bei Volvo Trucks Gent füllt sich das Auftragsbuch schnell und das Unternehmen im ostflämischen Gent stellt daher 350 zusätzliche Mitarbeiter ein.

Volvo will einen Teil der neuen Mitarbeiter bereits ab Mitte Juni einsetzen. Sie werden hauptsächlich bei der Montage von LKWs an der Produktionslinie helfen. Volvo Trucks Gent sucht auch Personen für den internen Transport. Erfahrung ist nicht erforderlich, alle Kandidaten können sich bewerben.

Volvo Trucks beschäftigt in Belgien mehr als 2.500 Mitarbeiter beschäftigt. Der Standort in Gent ist die größte Produktionseinheit von Volvo Trucks in Europa.