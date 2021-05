Der Umsatz von Brussels Airlines im ersten Quartal 2021 sinkt um 76 %

Brussels Airlines hat die Umstrukturierungsphase des sogenannten Re-Boot-Programms nahezu abgeschlossen: Die Flottengröße soll um 30 % und die Zahl der Mitarbeiter um 25 % reduziert werden.

Das Programm tritt demnächst in eine zweite Phase strategischer Investitionen in Kundenservice, Effizienz, Mitarbeiterentwicklung und Tools, so die Fluggesellschaft mit Sitz auf Brussels Airport.