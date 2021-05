Flandern will sein Haushaltsdefizit bis zum Ende der Legislaturperiode halbieren

Die flämische Regierung will ihr Haushaltsdefizit bis zum Ende der Legislaturperiode halbieren. Das hat der zuständige Haushaltsminister Matthias Diependaele (N-VA) am Donnerstag in der Finanzzeitung De Tijd angekündigt. Um dieses Ziel zu erreichen, muss Flandern neue Einnahmen und Ausgabenkürzungen in Höhe von 1,2 Milliarden Euro finden.