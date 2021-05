"Kathedralen der Industrie": VRT-Fotograf Alexander Dumarey stellt in Gent aus

Alexander Dumarey wuchs in einem Viertel in Gent auf, das durch Industriegebäude geprägt ist. Schon früh begab er sich mit seinem Fotoapparat in stillgelegten Fabrikhallen und ungenutzten Werksgeländen auf Motivsuche, was ihn und seine Arbeit bis heute prägen. Kein Wunder, dass das Genter Industriemuseum auf ihn aufmerksam wurde.

Dumarey stöberte in den Archiven des Hauses in den Fotosammlungen und nahm dutzende Standorte aus der Genter Textilindustrie neu auf. Herausgekommen sind eine Ausstellung und ein Buch mit dem Titel „Kathedralen der Industrie“. Dabei herausgekommen ist ein Bilderreigen, dem der Fotograf dem Schwarz-Weißen aus der Vergangenheit die Farben von heute hinzufügte.

