Noch 3 Szenarien für den Um- und Ausbau des Brüsseler Rings

Allerdings erfordert die Anpassung des Rings ein langes Genehmigungsverfahren. Bis zum Ende des laufenden Jahres muss sich die flämische Landesregierung für eine Projektform entscheiden. Der entsprechende Vorentwurf mitsamt seinem Raumordnungsplan muss Anfang 2022 den Genehmigungsbehörden vorgelegt werden.

In der zweiten Hälfte 2022 wird der Raumordnungsplan mit den Anmerkungen der zuständigen Instanzen wieder der Landesregierung vorgelegt. Diese wird dann den definitiven Plan ausarbeiten. Wann die Arbeiten zum Umbau des Brüsseler Rings allerdings beginnen können und wie lange dies dauern wird, steht in den Sternen geschrieben. Bis dahin wird es noch viele Stunden und Kilometer Stau am R0 geben…