"Selbsthass in Stein"? Am Anbau von Het Steen scheiden sich die Geister

Das neue Kreuzfahrtterminal, angebaut am ältesten Gebäude von Antwerpen, Het Steen, sorgt für Zähneknirschen an der Schelde: Der quadratische Ziegelsteinbau zerstöre die Ausstrahlung der mittelalterlichen Burg. Kritiker fordern sogar, dass er wieder abgerissen wird, noch bevor der Bau fertig ist. Stadtarchitekt Christian Rapp dagegen verteidigt das modernistische Projekt, denn es bringe das historische Gebäude durch seine Schlichtheit gerade zur Geltung. Schriftsteller Jeroen Olyslaeghers nennt es "Selbsthass in Stein".