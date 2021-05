Fahndungsfotos und Warnung: Wer an "La Boum 2" teilnimmt, riskiert Bußgeld

Der Bürgermeister von Brüssel Philippe Close (PS) und die Polizeibehörde von Brüssel-Hauptstadt-Elsene warnen alle, die an der verbotenen Party im Brüsseler Terkamerenbos am Samstag, dem 1. Mai teilnehmen möchten. Wer bei “La Boum 2” auftaucht, riskiert ein Bußgeld. Zeitgleich veröffentlichen die Justizbehörden Fahndungsfotos von vier Leuten, die wegen Ausschreitungen gegen die Polizei bei der ersten illegalen Party am 1. April gesucht werden.